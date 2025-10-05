28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi!

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Kamu ve özel sektör çalışanları, resmi tatil günleri ve mesai ücretleriyle ilgili ayrıntıları merak ediyor. İşte 28-29 Ekim 2025 tarihlerine dair bilinmesi gerekenler.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2025 Salı günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli bayramın kutlandığı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 28 Ekim’de kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Dolayısıyla 29 Ekim'de bütün kamu kurum ve kuruluşları tatil edilecek.

Özel sektör çalışanları 29 Ekim’de çalışırlarsa mesai ücreti almaya hak kazanacak.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ