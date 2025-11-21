Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 9 aydır evinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki İsmail Öter, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan kontrolde ölü bulundu. Çürümeye başlayan bedeninden yayılan ağır koku mahallelinin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2503 Sokak'ta meydana gelen olayda bir ikametten çevreye yayılan ağır koku nedeniyle mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

9 AYDIR YALNIZ YAŞIYORDU

İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri ikamete girdiklerinde 9 aydır adreste yaşamakta olan 51 yaşındaki İsmail Öter'i yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Etrafa yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti! Çürümeye başlayan cesedi bulundu

YAYILAN KOKU EKİPLERİ ZORLADI

Çürümeye yüz tutan Öter'in cansız bedeni nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, polis ve sağlık ekipleri maske takarak görevlerini yapabildi.

Etrafa yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti! Çürümeye başlayan cesedi bulundu

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Etrafa yayılan kötü koku mahalle sakinlerinin olay yerinden uzaklaşmasına neden oldu. Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından İsmail Öter'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Etrafa yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti! Çürümeye başlayan cesedi bulundu

Öter'in kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten ev sahibi 10 gündür kendisini görmediğini ve evden koku gelince mahalle sakinlerinin 112'e haber verdiğini söyledi.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası