Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025'in tarihi, Nijerya'da 2002'de düzenlenen kanlı Miss World'ü hatırlattı. Peygamber efendimiz hakkında yapılan hakaret sebebi ile başlayan şiddet olayları tam da bugünlerde yaşanmıştı. Apar topar Londra'ya taşınan yarışmada Türkiye'den katılan Azra Akın dünya güzeli seçilecekti.

ALİ TÜFEKÇİ - Dünyada 1920'li yıllarda başlayan güzellik yarışmaları daima skandallarla anıldı ve tepki çekti.

Bu yıl Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması da çeşitli skandallarla gündeme geldi. Yarışmanın organizatörünün bir yarışmacıyı azarlaması bunun üzerine yarışmacıların protestosu gündem olmuştu.

Türkiye adına katılan Ceren Arslan da Osmanlı kaftanıyla sahneye çıkarak şov yapmasıyla tepki çekti.

Kültürel ve manevi değerlerin bu yarışmalarla özdeşleştirilmeye çalışılması daima rahatsız edici oldu.

Yarışmanın Kasım ayında yapılması da bundan tam 23 yıl önce Nijerya'da düzenlenen kanlı 2002 Miss World'ü hatırlattı. Azra Akın'ın seçildiği yarışmanın öncesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da düzenlenen yarışma, Peygamber efendimize hakaret içeren skandal bir yazı sebebiyle şiddet olaylarına yol açmıştı.

Yazı, yarışmanın Ramazan ayında ve başkent Abuja'nın merkez camisinin yakınında düzenlenmesinden yeterince rahatsız olan Müslümanları isyan ettirecekti.

Skandal yazıyı yayımlayan This Day gazetesinde yarışmanın taşınma haberi

4 GÜN BOYUNCA MANŞETTEN ÖZÜR DİLEDİLER

16 Kasım 2002'de This Day adlı gazetede yayımlanan Miss World yazısında Isioma Daniel adlı bir moda yazarının Peygamber efendimiz hakkında skandal cümleler kurması Müslüman Hıristiyan çatışmasına yol açtı.

21 Kasım'da şiddetlenen olaylar 23 Kasım 2002 tarihli Türkiye gazetesinde şöyle aktarıldı:

Nijerya’da 7 Aralık’ta yapılacak dünya güzellik yarışması öncesinde This Day adlı gazetede Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler bulunan bir makalenin yayımlanması üzerine olaylar baş göstermiş, çatışmalar dalga dalga şehir geneline yayılmıştı.

Nijerya’da bir gazetede yayımlanan tahrikkâr yazıyla başlayan çatışmalar ülke geneline yayılırken, başkent Lagos’ta bir eşya deposu ateşe verildi. Olaylar sırasında Kaduna şehrindeki havaalanının kargo bölümünde iki ayrı patlama meydana geldi.

23 Kasım 2002 tarihli Türkiye gazetesi haberi: Kanlı yarışma

Nijerya'nın Kaduna şehrinde Müslüman-Hıristiyan çatışmalarında ölenlerin sayısının en az 105 olduğu bildirildi. Lagos’ta bir Kızılhaç yetkilisi, son 48 saat içindeki şiddet olaylarında 105 kişinin öldüğünü doğrularken, yaralı sayısının ise 500’den fazla olduğu ifade ediliyor. Kaduna kentinde artan tansiyondan sonra makaleyi yayımlayan gazetenin bürosunun yakılmasıyla olaylar büyümüş, dün de doruk noktasına ulaşmıştı. Yetkililer, şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Nijerya’daki İslami kuruluşlarla Müslüman liderler, güzellik yarışmasının iptal edilmesini istediler. Olayları kontrol altına almakta zorlanan güvenlik güçleri, olaylara sebep olan makaleden sorumlu editör ve köşe yazarını tutukladı. This Day gazetesi, geçen cumartesi günü makalenin yayımlanmasının ardından meydana gelen olaylar üzerine 4 gün boyunca ilk sayfalarda manşetten özür diledi.

Yarışmanın taşınmasının ardından Nijeryalıların Azra Akın'ın seçilmesini izledikleri an - Kaynak: AFP

"BİR KALEMİN MARİFETİ"

Olayların yaşanmasıyla birlikte güvenlik endişesi taşıyan yarışmacılardan bazıları ülkeden ayrılmaya başladı.

Miss World 2002'ye Türkiye'den katılarak ülkeye giden Azra Akın da açıklamasında Nijerya basınını sorumlu tutmuştu.

Peygamber efendimiz gibi hassas bir konuda daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Akın, "Görüyorsunuz, bir haber nelere mal oldu. Sorumsuzca yazılan bir yazı birçok masum kişinin ölmesine neden oldu. Bu bir kalemin marifetidir" diyerek tepki gösterdi.

Organizatörler bir müddet dirense de beklenmeyen bu tepkiden çekinerek yarışmayı Londra'ya taşıma kararı aldı.

Sonuç olarak 16 Kasım'da bir yazıyla başlayan, 20 Kasım'da şiddetlenen olaylar tarihe "kanlı 2002 Miss World isyanları" olarak geçti.

