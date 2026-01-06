Kaydet

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin şehir girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde, zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi deşifre edildi. Şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu bir yolcunun yapılan tıbbi kontrollerinde, midesinde kapsüllenmiş halde 64 parça uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Toplamda 472 gram metamfetamin yutarak sevkiyat yapmaya çalışan şahıs, midesindeki paketlerin çıkarılmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

