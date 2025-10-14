14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da BUSKİ'nin 16 günlük planlı su kesintilerini tamamlamasının ardından vatandaşlar, yeni kesintilerin yaşanıp yaşanmayacağını merak etmeye başladı.

Bursa'da su kaynaklarının azalmasıyla beraber uygulanan planlı kesintiler, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle su kaynaklarında yaşanan azalma ve barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi üzerine, 10-16 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintilerin, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak ve günlük en fazla 12 saat süreceği belirtildi.

13 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ, 13 Ekim Pazartesi günü için planlanan su kesintilerini duyurdu. Açıklamaya göre 17:00'dan itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerindeki birçok mahallede su verilmeyecek. Kesintilerin 14 Ekim sabahı saat 05:00'te sona ermesi planlanıyor.