Bursa'nın 3 günlük suyu kaldı! Su kesintisi 16 Ekim'e uzatıldı, işte etkilenecek ilçeler

Bursa’da etkisini artıran kuraklık, su kaynaklarını kritik seviyelere çekti. Su tasarrufu için 1 Ekim- 10 Ekim tarihleri arasında başlatılan planlı su kesintisi uzatıldı.

BUSKİ'den yapılan açıklamada, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki su kesintisinin devam edeceği bildirildi.

Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak.

2 HASTANE KESİNTİDEN ETKİLENMEYECEK

Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedefleniyor.

Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.

HER DAKİKA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kente su sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının ortalama doluluk oranı dün yüzde 0.70 olarak kayıtlara geçmişti ancak bugün bu oran yüzde 0.67'ye düştü.

Son iki yılın aynı dönemine göre ciddi düşüş yaşandığına dikkat çeken BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, 2023’te baraj doluluğunun yüzde 50, 2024’te ise yüzde 28 seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

Kuraklık nedeniyle Bursa’nın su ihtiyacı artık ağırlıklı olarak 155 derin kuyu ve Çınarcık Barajı gibi alternatif kaynaklardan karşılanıyor. Uludağ pınarlarından gelen su ise toplam ihtiyacın yalnızca yüzde 5’ini oluşturuyor. Günlük su tüketimi ise 480 bin metreküp civarında.

3 GÜNLÜK SU KALDI!

Yağış olmaması halinde kentin yalnızca 3 günlük su rezervi kaldığı vurgulanırken, planlı su kesintileriyle günlük 100 bin metreküplük tasarruf hedefleniyor.