Bursa'da 'sular kesilecek' dedikodusu tüketimi patlattı! BUSKİ'den açıklama var

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kamuoyunda dolaşan su kesintisi söylentilerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bursa’da yakın gelecekte herhangi bir su kesintisi planı bulunmamaktadır. Ancak kurum olarak muhtemel risklere karşı kriz senaryoları hazırlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Basına yansıyan belgelerin bir kriz planı taslağı olduğu vurgulanan açıklamada, bu belgelerin resmileşmiş bir kesinti kararı olmadığına dikkat çekildi, "Yakın zamanda beklenen yağışlarla birlikte barajlarımızın doluluk oranının artmasını bekliyor, su kesintisi uygulamak zorunda kalmayacağımızı değerlendiriyoruz. Aksi bir durumda, kurumumuz tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

PANİĞE KAPILAN SU TÜKETİMİNİ ARTIRDI

BUSKİ, bazı basın organlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirterek, "Basın mensuplarının, toplum sağlığını doğrudan etkileyen konularda resmi kurumlardan teyit etmedikleri bilgileri paylaşmasını, sorumlu habercilik ilkesiyle bağdaştıramıyoruz. Bu tür yanlış ve yanıltıcı haberler, tasarruf yapılması gereken bir dönemde panik nedeniyle aşırı su tüketimine yol açmıştır" açıklamasında bulundu.

Ayrıca uzun vadeli planlamalarla su kullanım kapasitesinin artırılması ve su tüketiminin azaltılması yönünde yapısal dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamanın sonunda, "Bursalı hemşehrilerimize sağlıklı günler dileriz" denilerek kamuoyuna sağduyu çağrısında bulunuldu.