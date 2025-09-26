Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bursa'da 'sular kesilecek' dedikodusu tüketimi patlattı! BUSKİ'den açıklama var

Bursa'da 'sular kesilecek' dedikodusu tüketimi patlattı! BUSKİ'den açıklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da &#039;sular kesilecek&#039; dedikodusu tüketimi patlattı! BUSKİ&#039;den açıklama var
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

BUSKİ, barajlardaki doluluk oranının yüzde 3’e kadar düştüğünü açıkladı. Ancak kurum, şehirde su kesintisinin gündemde olmadığını, sosyal medyada yayılan asılsız iddiaların paniğe ve su tüketiminde artışa yol açtığını belirtti.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kamuoyunda dolaşan su kesintisi söylentilerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bursa’da yakın gelecekte herhangi bir su kesintisi planı bulunmamaktadır. Ancak kurum olarak muhtemel risklere karşı kriz senaryoları hazırlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Basına yansıyan belgelerin bir kriz planı taslağı olduğu vurgulanan açıklamada, bu belgelerin resmileşmiş bir kesinti kararı olmadığına dikkat çekildi, "Yakın zamanda beklenen yağışlarla birlikte barajlarımızın doluluk oranının artmasını bekliyor, su kesintisi uygulamak zorunda kalmayacağımızı değerlendiriyoruz. Aksi bir durumda, kurumumuz tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bursa'da 'sular kesilecek' dedikodusu tüketimi patlattı! BUSKİ'den açıklama var - 1. Resim

PANİĞE KAPILAN SU TÜKETİMİNİ ARTIRDI

BUSKİ, bazı basın organlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirterek, "Basın mensuplarının, toplum sağlığını doğrudan etkileyen konularda resmi kurumlardan teyit etmedikleri bilgileri paylaşmasını, sorumlu habercilik ilkesiyle bağdaştıramıyoruz. Bu tür yanlış ve yanıltıcı haberler, tasarruf yapılması gereken bir dönemde panik nedeniyle aşırı su tüketimine yol açmıştır" açıklamasında bulundu.

Bursa'da 'sular kesilecek' dedikodusu tüketimi patlattı! BUSKİ'den açıklama var - 2. Resim

Ayrıca uzun vadeli planlamalarla su kullanım kapasitesinin artırılması ve su tüketiminin azaltılması yönünde yapısal dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamanın sonunda, "Bursalı hemşehrilerimize sağlıklı günler dileriz" denilerek kamuoyuna sağduyu çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa Ligi'ne damga vuran an: 39 yaşına 5 gün kala tarihe geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baraja kimyasal madde mi döküldü? Kütahya'da korkutan balık ölümleri - YaşamKütahya'da balık ölümleri tek bir soru sordurdu11 ilde 2 gün boyunca fırtına ve yağış: İstanbul 17 dereceye düşecek - Yaşam11 ilde 2 gün boyunca fırtına ve yağış!Fırtına BUDO'yu vurdu: Çok sayıda sefer iptal edildi - YaşamBUDO'nun 6 seferi iptal!BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacak - Yaşamİstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacakDepremde hayat kurtaracak teknoloji: Enkaz altındakilere 120 saniye içinde ulaşılabilecek! - YaşamDepremde hayat kurtaracak teknoloji: Enkaz altındakilere 120 saniye içinde ulaşılabilecek!İstanbullular dikkat! Tarih verildi, Marmara'ya yağmur geliyor - Yaşamİstanbullular dikkat! Tarih verildi, Marmara'ya yağmur geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...