Balkonda mahsur kalmışlardı! Bursa’daki yangın faciasından kahreden görüntüler

Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede yangın çıkmıştı.

3 KİŞİNİN, ALEVLERİN ORTASINDA KALDIĞI ANLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Faciada hayatlarını kaybeden 81 yaşındaki Belgüzar Kaplan, 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Hasan Emir Efe Çorapçı'nın balkonda alevlerin arasında mahsur kaldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde 3 kişinin, balkonda alevlerin ortasında kaldığı anlar yürekleri dağladı.

Görüntülerde yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar'dan, bebeği aşağı atmalarını istediği de ortaya çıktı.

Öte yandan, Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın cenazeleri, Karacabey ilçesinde toprağa verildi.