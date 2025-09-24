Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balkonda mahsur kalmışlardı! Bursa'daki yangın faciasından kahreden görüntüler

Balkonda mahsur kalmışlardı! Bursa’daki yangın faciasından kahreden görüntüler





3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Balkonda alevlerin arasında mahsur kalanların görüntüleri yürekleri dağladı.

Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede yangın çıkmıştı.

Bursa’daki yangın faciasından kahreden anlar - 1. Resim

3 KİŞİNİN, ALEVLERİN ORTASINDA KALDIĞI ANLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Faciada hayatlarını kaybeden 81 yaşındaki Belgüzar Kaplan, 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Hasan Emir Efe Çorapçı'nın balkonda alevlerin arasında mahsur kaldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde 3 kişinin, balkonda alevlerin ortasında kaldığı anlar yürekleri dağladı.

Bursa’daki yangın faciasından kahreden anlar - 2. Resim

Görüntülerde yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar'dan, bebeği aşağı atmalarını istediği de ortaya çıktı.
Öte yandan, Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın cenazeleri, Karacabey ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

