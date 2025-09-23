Bursa'daki yangın felaketini gözyaşlarıyla anlattı: Annem balkona çıkıp çaresizce yardım beklemiş

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi’nde, Emek Apartmanı’nın 3’üncü katında ansızın başlayan yangın, kısa sürede kontrol edilemez bir kabusa dönüştü. Alevler hızla yayılarak evi sardı, çaresiz komşuların panikle ihbar ettiği adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri koştu ancak felaket önlenemedi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) yanmış halde buldu.

GÖZYAŞLARIYLA CENAZELERİNİ ALDILAR

Çıkan yangında hayatını kaybeden Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, morga gelen yakınları ise kapıda cenazeleri almak için gözyaşları içinde olanları anlattı.

ÖNCE SAÇLARI TUTUŞMUŞ

Cenazeleri almak için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan (58), "Tavanların strafor olması sebebiyle damlayan plastikler annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor. Kız kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp, yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor.

ÇARESİZCE BALKONDA BEKLEMİŞ

Annem balkona çıkıp çaresizce yardım beklemiş fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş. Yeğenimde onlarla beraber vefat etmiş. Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evde 2 kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı" dedi.

KADINLAR ALZHEİMER HASTASIYMIŞ

Öte yandan yan evin 2. kattaki terasına çıkan komşular kadınlardan 2 yaşındaki çocuğu aşağıya sarkıtmalarını istese de Alzheimer hastası oldukları öğrenilen kadınların tepkisiz kalması sonucu 2 yaşındaki çocukla birlikte balkonda yanarak can verdiği öğrenildi.