Bursa'da feci olay: Evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi can verdi

Bursa'da feci olay: Evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa'da feci olay: Evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi can verdi - 1. Resim

1'ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

