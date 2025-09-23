Bursa'da feci olay: Evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi can verdi

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

1'ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.