Konya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi.
Konya merkez Selçuklu ilçesi Campınar Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
13 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişiy, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.
