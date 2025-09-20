Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi

Konya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi.

Konya merkez Selçuklu ilçesi Campınar Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi - 1. Resim

13 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişiy, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Pandemide ücretsiz izne çıkarılanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde "tazminat" kararı
