Balıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bağ evlerine yakın bölgeden yükselen alevleri görenler, ekiplere ihbarda bulundu.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 2 yangın söndürme uçağı, Sındırgı Belediyesine ait 1 tanker, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğinden 1 araç ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ile müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
