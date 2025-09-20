Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Balıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı&#039;da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bağ evlerine yakın bölgeden yükselen alevleri görenler, ekiplere ihbarda bulundu.

Balıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor - 1. Resim

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 2 yangın söndürme uçağı, Sındırgı Belediyesine ait 1 tanker, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğinden 1 araç ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ligde 2 maçı kaçırmıştı! Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sevinci
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manavgat'ta alevler villalara dayandı, ilk koşan otel müşterileri oldu - GündemAlevler villalara dayandı, ilk koşan otel müşterileri olduBakan Kacır'dan, Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e TEKNOFEST ziyareti! Özel arşivimizi inceledi - GündemBakan Kacır'dan TEKNOFEST ziyaretiTrabzon'da şiddetli sağanak: Birçok ilçede heyelan meydana geldi - GündemTrabzon'da şiddetli sağanak! Ekipler teyakkuzdaErzurum Belediye Başkanı'ndan "şehitlik yıkıldı" iddialarına tepki: Ahlaksız bir iftiradır - Gündem"Şehitlik yıkıldı" iddialarına sert tepkiKabus geri döndü, uzmanlar uyardı: Müsilaj tehlikesi kış boyu sürebilir - Gündem"Müsilaj tehlikesi kış boyu sürebilir"İzmir'de küfür edip polis darbettiler! 4 saldırgan serbest kaldı - Gündemİzmir'de küfür edip polis darbettiler! 4 saldırgan serbest kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...