Balıkesir Sındırgı'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 2 yangın söndürme uçağı, Sındırgı Belediyesine ait 1 tanker, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğinden 1 araç ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.