Kağıthane'de korkutan anlar! Ağaçlık alan alev alev yandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yükselen alevler vatandaşları korkuttu.

Saat 14.00 sıralarında Şirintepe Mahallesinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kağıthane'de korkutan anlar! Ağaçlık alan alev alev yandı - 1. Resim

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Alev alev yanan alanda soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, yanarak küle dönen ağaçlık alanın son hali havadan görüntülendi.

