Kadıköy'de korkutan yangın! Restoranın bacası alev aldı

Korkutan yangın, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR PANİKLE İZLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında restoranda bulunanlar ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Restoranın hemen yanında bulunan Söğütlüçeşme Marmaray Durağı nedeniyle yaşanan panik daha da arttı. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar ve yolcular endişeyle yangın ekiplerini izledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.