Kadıköy'de korkutan yangın! Restoranın bacası alev aldı

Kadıköy'de korkutan yangın! Restoranın bacası alev aldı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Korkutan yangın, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Kadıköy'de korkutan yangın! Restoranın bacası alev aldı - 1. Resim

VATANDAŞLAR PANİKLE İZLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında restoranda bulunanlar ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Restoranın hemen yanında bulunan Söğütlüçeşme Marmaray Durağı nedeniyle yaşanan panik daha da arttı. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar ve yolcular endişeyle yangın ekiplerini izledi.

Kadıköy'de korkutan yangın! Restoranın bacası alev aldı - 2. Resim

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

