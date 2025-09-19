Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ağrı şikayetiyle gitmişti! Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Ağrı'da OKB rahatsızlığı olan genç kadın, kalem yutma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan endoskopi işleminin sonucu doktorları bile hayrete düşürürken kadının midesinden biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı.

Ağrı'da Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki kadın, kalem yutma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ailesi tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hastanın midesinde yabancı cisim tespit edildi.

Mide ağrısıyla gitti! 2 kalem çıkardılar - 1. Resim

MİDESİNDEN İKİ KALEM ÇIKTI

Genel Cerrahi ekibince ertesi gün gerçekleştirilen yaklaşık bir buçuk saat süren endoskopi operasyonuyla genç kadının midesinden biri kurşun, diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı. Başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından hasta bir gün müşahede altında tutularak taburcu edildi.

Mide ağrısıyla gitti! 2 kalem çıkardılar - 2. Resim

HASTA 1 DEĞİL 2 KALEM YUTMUŞ

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, ilk kez böyle bir vakayla karşılaştıklarını belirterek, "22 yaşındaki bayan hastamız kalem yutma şikayetiyle ilçe devlet hastanemize başvurmuştu. Tomografisinde midesinde yabancı cisim olduğu görüldü. Biz de tetkiklerimizde midesinde kalem olduğunu gözlemledik. Daha önce toplu iğne, kemik parçası gibi yabancı cisimlerle karşılaşıyorduk ama bu kadar uzun ve ince bir cisim ilk kez karşımıza çıktı. Midenin boşalması için bir gün bekledik ve ertesi gün yaptığımız endoskopide hastanın bir değil iki kalem yuttuğunu gördük." ifadelerinde bulundu. 

Yaklaşık bir buçuk saatlik işlem sonucu hasta sağlığına kavuşurken doktorlar hastada Obsesif Kompulsif Bozukluğu olduğu için ailesine yalnız bırakmamalarını ve bu tür cisimleri ortalıkta bulundurmamalarını tavsiye etti. 

