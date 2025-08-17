Kağıthane'de şoke eden olay! 14 yaşındaki çocukları tetikçi yaptı, kuyumcu kurşunlattı

Şoke eden olay Kağıthane'de yaşandı. Nurtepe Mahallesi'nde bir kuyumcu 15 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradı. Kasklı şüpheliler 16 Temmuz'da yeniden kuyumcuyu hedef aldı. Saldırıda B.K. isimli kadın yaralandı.

Silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen çocuk şüpheliler, M.K. (14) ve A.D'yi (14) gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU, TABANCA, HASSAS TERAZİ...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

SALDIRGANLARA 'EV HAPSİ'

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

3 KEZ DAHA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Öte yandan, iş yerine düzenlenen 2 silahlı saldırı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayrıca, iş yerine daha önce 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 8 zanlının tutuklandığı öğrenildi.