Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kağıthane'de şoke eden olay! 14 yaşındaki çocukları tetikçi yaptı, kuyumcu kurşunlattı

Kağıthane'de şoke eden olay! 14 yaşındaki çocukları tetikçi yaptı, kuyumcu kurşunlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kağıthane&#039;de şoke eden olay! 14 yaşındaki çocukları tetikçi yaptı, kuyumcu kurşunlattı
Kağıthane, Saldırı, Silahlı Saldırı, Yakalama, Uyuşturucu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de 14 yaşındaki iki saldırgan bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenledi. Gözaltına alınan çocuk saldırganlara ev hapsi verildi.

Şoke eden olay Kağıthane'de yaşandı. Nurtepe Mahallesi'nde bir kuyumcu 15 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradı. Kasklı şüpheliler 16 Temmuz'da yeniden kuyumcuyu hedef aldı. Saldırıda B.K. isimli kadın yaralandı. 

Silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen çocuk şüpheliler, M.K. (14) ve A.D'yi (14) gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU, TABANCA, HASSAS TERAZİ...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

SALDIRGANLARA 'EV HAPSİ'

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

3 KEZ DAHA SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Öte yandan, iş yerine düzenlenen 2 silahlı saldırı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayrıca, iş yerine daha önce 3 kez silahlı saldırı düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 8 zanlının tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi281 gün sonra golle dönmüştü! Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi - 3. SayfaSatırla park halindeki araçlara zarar verdiDireksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat etti - 3. SayfaDireksiyon başında son lokma! 61 yaşındaki sürücü vefat ettiWhatsApp'tan mesaj atarken bir kez daha düşünün! Yargıtay, mahkemenin cezasını az buldu - 3. Sayfa'Cinsel taciz' saydılar! Çok konuşulacak kararCesarete bak! İstanbul'da 4 ilçede ortak operasyon... Sahte polisler kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaCesarete bak! Kıskıvrak yakalandılarHemşire Ayşe Ceylan’ın acı sonu… Henüz 45 yaşındaydı - 3. SayfaHemşire Ayşe Ceylan’ın acı sonu… Henüz 45 yaşındaydıİstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak durabildi - 3. Sayfaİstanbul'un göbeğinde dehşet! 17'lik sürücü...
Sonraki Haber Yükleniyor...