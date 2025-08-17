WhatsApp'tan mesaj atarken bir kez daha düşünün! Yargıtay, mahkemenin cezasını az buldu
WhatsApp'tan tanımadığı kadına duygusal mesajlar atan adam 'cinsel taciz' suçundan davalık oldu. İlk mahkeme şüpheliye şüpheliye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verince dava Yargıtay'a taşındı.
Bir kişi rastgele çevirdiği numaraya mesaj atmaya başladı. Telefonunda duygusal içerikli mesajları gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Soluğu emniyette alan kadın, tanımadığı birinden aşk mesajları geldiğini söyleyip şikayet etti.
Ekol TV'nin haberine göre mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
Seni sevmekten daha güzel başka bir şey var mı?
Her mutlulukta olduğu gibi mutsuzluğun da kendine göre bir hikayesi vardır. Günaydın…
Canım bir günaydın desen olmaz mı? Mesajlarımı okuduysan bir kez çağrı atar mısın?
Canım seni arayayım mı?
'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN YARGILANDI
Asliye ceza mahkemesi rastgele bir numara çevirerek tanımadığı kişiye duygusal içerikli mesajlar atan kişinin cinsel taciz suçunu işlediğine karar verdi.
Kanuna göre; sanığa 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulandı. Yapılan itiraz sonrasında dosya Yargıtay'a taşındı.
YARGITAY KARARI YETERSİZ BULDU
Yargıtay 9. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kararda sanığın rastgele tuşlayıp tanımadığı bir kadının kullanımında olan cep telefonuna gönderdiği mesajların cinsel taciz suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi.
Dairenin kararında eylemlerin posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanıldığı belirtildi. İlgili ceza maddesinin uygulanmadığı bundan dolayı eksik ceza tayin edildiği vurgulandı. Yargıtay'ın bozma gerekçesinde yer alan madde ilk derece mahkemesinin verdiği cezanın yarı oranından arttırılmasını kapsıyor.