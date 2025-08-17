WhatsApp'tan mesaj atarken bir kez daha düşünün! Yargıtay, mahkemenin cezasını az buldu

Bir kişi rastgele çevirdiği numaraya mesaj atmaya başladı. Telefonunda duygusal içerikli mesajları gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Soluğu emniyette alan kadın, tanımadığı birinden aşk mesajları geldiğini söyleyip şikayet etti.

Ekol TV'nin haberine göre mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Seni sevmekten daha güzel başka bir şey var mı?

Her mutlulukta olduğu gibi mutsuzluğun da kendine göre bir hikayesi vardır. Günaydın…

Canım bir günaydın desen olmaz mı? Mesajlarımı okuduysan bir kez çağrı atar mısın?

Canım seni arayayım mı?