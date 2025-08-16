Sosyal medyada sahte hesap açanlar dikkat! Yargıtay kararı onadı: İşte verilen ceza

Ankara’da husumetli olduğu kişinin kimlik bilgilerini kullanan şahıs, Facebook üzerinden sahte bir hesap açtı. Açılan hesapta mağdura ait nişan fotoğrafları, müstehcen içerikler ve hakaret içeren yazılar paylaşıldı. Ayrıca mağdurun cep telefonu numarası da herkese açık biçimde yayınlandı.

Yapılan şikâyet üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya hesabını açtığı tespit edilen kişi hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan dava açıldı.

MAHKEME BERAAT VERDİ, İSTİNAF DEVREYE GİRDİ

Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak bu karar, mağdurun istinafa başvurması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Üst mahkeme,mevcut delillerin sanığın suçu işlediğini gösterdiği kanaatine vararak 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık ise kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği kararı yerinde bularak onadı.

OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Dairenin kararında, sanığın temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığına işaret edildi ve mahkumiyet hükmünün oy birliğiyle onandığı belirtildi.