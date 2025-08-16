Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyal medyada sahte hesap açanlar dikkat! Yargıtay kararı onadı: İşte verilen ceza

Sosyal medyada sahte hesap açanlar dikkat! Yargıtay kararı onadı: İşte verilen ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medyada sahte hesap açanlar dikkat! Yargıtay kararı onadı: İşte verilen ceza
Sosyal Medya, Sahte Hesap, Kişisel Veriler, Yargıtay, Ceza, Hapis, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Husumetli olduğu kişinin kimlik bilgileriyle o kişi adına sahte sosyal medya hesabı açan ve özel fotoğrafları ile iletişim bilgilerini paylaşan kişiye Yargıtay'dan ceza geldi. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan üst mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi; Yargıtay da bu kararı oy birliğiyle onadı.

Ankara’da husumetli olduğu kişinin kimlik bilgilerini kullanan şahıs, Facebook üzerinden sahte bir hesap açtı. Açılan hesapta mağdura ait nişan fotoğrafları, müstehcen içerikler ve hakaret içeren yazılar paylaşıldı. Ayrıca mağdurun cep telefonu numarası da herkese açık biçimde yayınlandı.

Yapılan şikâyet üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, sosyal medya hesabını açtığı tespit edilen kişi hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan dava açıldı.

MAHKEME BERAAT VERDİ, İSTİNAF DEVREYE GİRDİ

Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak bu karar, mağdurun istinafa başvurması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Üst mahkeme,mevcut delillerin sanığın suçu işlediğini gösterdiği kanaatine vararak 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık ise kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği kararı yerinde bularak onadı.

OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Dairenin kararında, sanığın temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığına işaret edildi ve mahkumiyet hükmünün oy birliğiyle onandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İş bırakma kararı alan memurlar, 81 ilde harekete geçti! Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e mesaj varABD basını TALAY’ı manşete taşıdı! "Savaşın yeni kurallarını Türkiye yazacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyeleri... İstatistikler korkuttu - GündemTarihin en düşük seviyeleri... İstatistikler korkuttu6.1'lik depremin ardından şiddetli sarsıntı! Beşik gibi sallanıyorlar - Gündem6.1'in ardından şiddetli deprem! Beşik gibi sallanıyorlar31 ülkeden İsrail'in işgal planı E1'e sert tepki! Aralarında Türkiye de var - Gündem31 ülkeden İsrail'in işgal planı E1'e sert tepki!Bakan Yumaklı yeni yasağı ilk kez canlı yayında duyurdu! - GündemYeni yasağı ilk kez canlı yayında duyurdu!TSK'da sürpriz dilekçe! Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istedi - GündemTSK'da üst düzey ayrılık! Dilekçesini verdiSelçuk Bayraktar geri sayımı başlattı! En lüks teknolojik ürünleri hediye edecek - GündemBayraktar geri sayımı başlattı! Bu ürünleri hediye edecek
Sonraki Haber Yükleniyor...