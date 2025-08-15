Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında

Ankara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında
Ankara, Anadolu Otoyolu, Zincirleme Kaza, Yaralanma, Trafik Durumu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. 

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan B.A.Y. idaresindeki 34 GOE 800 plakalı Skoda marka otomobil ile aynı istikamete giden N.S. idaresindeki 50 AEH 030 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, E.Y. idaresindeki BG 2369E yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ve Y.K. idaresindeki 34 NHH 431 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı.

Ankara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Y.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.B., H.Y. ve G.Ç. yaralandı. Yaralılar Düzce ve Sakarya’dan gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında - 2. Resim

ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

