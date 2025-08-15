Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için 'sağanak yağış' tahmini

Sıcak hava dalgasının bunalttığı Türkiye, şimdi de yer yer esen sert rüzgarların etkisi altında. Fırtınaya rağmen bir damla yağmur düşmezken, yağışların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılarda sert rüzgarlara karşı uyarı yapılırken, uzman isim hafta sonu için hava tahmininde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli için hafta sonundaki hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, hafta sonu sıcaklıkların, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Yarın yağışların sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günü ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok." dedi.

FIRTINA HAFTA SONU ETKİSİNİ YİTİRECEK

Yarın Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şekilde esmeyi sürdüreceğini anlatan Çelik, pazar günü rüzgarın etkisini kaybedeceğini söyledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E YAĞMUR YAĞACAK MI?

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, sıcaklıkların İstanbul'da 30, Ankara'da 31 ila 34, İzmir'de ise 34 ila 35 derece olacağını kaydetti.