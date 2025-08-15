AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Gün ve saat verildi, kuvvetli ataklar geliyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), çarşamba gününden bu yana etkili olan ve bugün şiddetini artırması beklenen poyrazla ilgili vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklara bir de yer yer etkisini hissettiren fırtına eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kenti bu konuda uyarırken, bir açıklama da AKOM'dan geldi.

GECE SAATLERİNDE ZAYIFLAYACAK

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini sürdüren kuzeydoğulu rüzgar, bugün itibarıyla kısa süreli ancak kuvvetli fırtına ataklarına neden olabilir. Fırtınanın gece saatlerinden sonra zayıflaması ve cumartesi akşamı itibarıyla bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca gündüz sıcaklıkları 28-31 derece aralığında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 20 derece civarına düşerek serin bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.

'TEDBİRLİ DAVRANIN' UYARISI

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği ağaç devrilmesi, çatı uçması, deniz ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli davranması isteniyor.

13 KENT İÇİN 'SARI' KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul ve İzmir dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayanların kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan o iller: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

Galatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!
