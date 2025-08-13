Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile birlikte 10 il için kuvvetli rüzgâr için sarı kodlu uyarı verdi. Son yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kuvvetli rüzgar cumartesi gününe kadar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova illerinde cumartesi gününe kadar rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
