Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova illerinde cumartesi gününe kadar rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.