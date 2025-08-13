Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek
Meteoroloji, Fırtına Uyarısı, İstanbul, Kuzey Ege, Marmara, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile birlikte 10 il için kuvvetli rüzgâr için sarı kodlu uyarı verdi. Son yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kuvvetli rüzgar cumartesi gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - 1. Resim

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova illerinde cumartesi gününe kadar rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - 2. Resim

Hava sıcaklığının ise güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - 3. Resim

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - 4. Resim

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - 5. Resim

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elazığ'da silahlı bıçaklı kavgada can pazarı: Çok sayıda yaralı varManisa'da fabrikada ortaya çıkan kimyasal buhar 3 kişiyi hastanelik etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem - GündemDatça açıklarında 4,3 büyüklüğünde depremBakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştü - GündemBakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştüCHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - GündemÖzgür Özel hakkında soruşturma başlatıldıTel Aviv'den itiraf niteliğinde sözler: Erdoğan oyun oynamıyor, İsrail'in hayalini bitiriyor  - Gündem"Erdoğan oyun oynamıyor, hayallerimizi bitiriyor"İstanbul'da motosikletli çetelere operasyon! 69 çete üyesi tutuklandı - Gündemİstanbul'da motosikletli çetelere operasyon!Külliye'de kritik Yüksek İstişare Kurulu toplantısı! Masadaki en önemli konu aile - GündemMasadaki en önemli konu aile
Sonraki Haber Yükleniyor...