İstanbul ve İzmir dahil 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Son dakika Meteoroloji haberi: Haftanın son iş gününde havanın nasıl olacağına dair açıklama Meteoroloji'den geldi. 13 kent için kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı verilirken, yurt genelinde ise hava açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

SICAKLIKLAR 24 İLDE 40 DERECEYİ AŞTI

Sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Dün, 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 48,2 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece ölçüldü. Bunu Adana'nın Kozan ilçesi 47,7 ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,7 dereceyle takip etti.

13 KENT İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul ve İzmir dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayanların kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan o iller: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde hava durumu...

ANKARA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık