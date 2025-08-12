Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye kavruldu: 22 ilde termometreler adeta patladı!

Türkiye kavruldu: 22 ilde termometreler adeta patladı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Türkiye kavruldu: 22 ilde termometreler adeta patladı!
Türkiye, Sıcaklık, Kuraklık, Hava Durumu, Meteoroloji, Adana, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt genelinde 22 ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Günün en yüksek sıcaklığı, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak kaydedildi. Onu Şırnak’ın Cizre (45,5), Hatay’ın Kırıkhan (45,4) ve Antalya’nın Manavgat (45,3) ilçeleri izledi. Meteoroloji, sıcaklıkların bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler, 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

EN YÜKSEK SICAKLIK ADANA'DA

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

  • Adana, İmamoğlu: 45,9
  • Şırnak, Cizre: 45,5
  • Hatay, Kırıkhan: 45,4
  • Antalya, Manavgat: 45,3
  • Osmaniye, Sumbas: 45,1
  • Aydın, Nazilli: 45
  • İzmir, Tire: 44,6
  • Şanlıurfa, Birecik: 44,6
  • Mardin, Dargeçit: 44,4
  • Burdur, Bucak: 44,3
  • Kilis, Elbeyli: 44
  • Denizli, Sarayköy: 44,3
  • Muğla, Yatağan: 42,9
  • Kahramanmaraş, Andırın: 42,6
  • Manisa, Köprübaşı: 42,6
  • Mersin, Mezitli: 42,4
  • Siirt, Kurtalan: 42,3
  • Balıkesir, Edremit: 41,6
  • Adıyaman il merkezi: 41,4
  • Diyarbakır, Sur: 41,2
  • Uşak, Eşme: 40,9
  • Eskişehir, Sarıcakaya: 40,6
Kaynak: Anadolu Ajansı

