Haberler > Yaşam > Eyyam-I Bahur döndü, 24 kent kavruldu! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Eyyam-I Bahur döndü, 24 kent kavruldu! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının geri dönmesinin ardından, termometreler yine anormal seviyelere çıktı. Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü.

Eyyam-I Bahur döndü, 24 kent kavruldu! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı - 1. Resim

EN YÜKSEK SICAKLIK 45,9

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,9 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 45,7 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçeleri 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE    SICAKLIK(C°)

  • Siirt, Kurtalan    45,9
  • Gaziantep, Karkamış    45,7
  • Mardin, Nusaybin    45,6
  • Şırnak, Cizre, Silopi    45,6
  • Aydın, Nazilli    45,2
  • İzmir, Tire    45,1
  • Şanlıurfa, Ceylanpınar    45,1
  • Hatay, Kırıkhan    44,9
  • Adana, İmamoğlu    44,8
  • Burdur, Bucak    44,3
  • Antalya, Manavgat    44,1
  • Kilis, Elbeyli    44,1
  • Osmaniye, Sumbas    44
  • Muğla, Yatağan    43,6
  • Denizli, Sarayköy    43,5
  • Batman, Hasankeyf    43,4
  • Diyarbakır, Bismil    43,1
  • Kahramanmaraş, Türkoğlu    42
  • Adıyaman, Besni    41,9
  • Mersin, Mut    41,9
  • Balıkesir, Edremit    41,5
  • Eskişehir, Sarıcakaya    41,3
  • Manisa, Saruhanlı, Salihli    41
  • Uşak, Eşme    40,9
Kaynak: Anadolu Ajansı

