Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü! Uçak kazasına ilişkin bilgi aldı

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü! Uçak kazasına ilişkin bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorisvili'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, düşen askeri kargo uçağımıza yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türkiye'ye ait askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Gürcü mevkidaşı Boçorişvili ile telefonda konuştu.

TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ 

Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

