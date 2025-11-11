Avustralya'da yeni bir boynuzlu arı türü keşfedildi: İsmiyle dikkat çekti

Avustralyalı bilim insanları, ülkedeki ölümcül yılan, örümcek ve köpekbalıklarına doğanın bir yeni üyesini daha ekledi.

Curtin Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Megachile (Hackeriapis) Lucifer olarak adlandırılan arı türü, Batı Avustralya’da tespit edildi. Üniversitenin Moleküler ve Hayat Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Kit Prendergast, 2019 yılında nesli kritik tehlike altında olan bir yabani çiçeği araştırırken bu türü fark ettiğini söyledi.

Prendergast, yaptığı açıklamada, "Dişi arının üzerinde inanılmaz derecede küçük boynuzlar vardı. Bu özellik onu diğer türlerden hemen ayırıyordu." ifadelerini kullandı.

NETFLİX DİZİSİNDEN İLHAM ALMIŞ

Netflix dizisi Lucifer’in hayranı olduğunu belirten Prendergast, arının hem görünümünden hem de diziden esinlenerek türe bu ismi verdiğini açıkladı.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ TEHLİKEYE ATIYOR

Prendergast, "Bu grupta tanımlanan son yeni türün üzerinden 20 yıldan fazla geçti. Bu durum, doğada hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda canlı olduğunu gösteriyor," dedi. Öte yandan özellikle madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde henüz tanımlanmamış pek çok tür bulunduğuna dikkat çeken Prendergast, "Birçok maden şirketi hâlâ yerli arılar için çevresel tarama yapmıyor. Bu da tehdit altındaki bitkileri ve ekosistemleri destekleyen türlerin fark edilmeden yok olmasına neden olabilir," uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre, dünya genelinde çiçekli bitkilerin büyük bölümü arılar gibi yabani tozlayıcılara bağımlı. Ancak iklim değişikliği ve hayat alanlarının tahribi, bu kritik türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Yeni keşfedilen 'Lucifer arısı', hem bilim dünyasında hem de çevre koruma çalışmalarında dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.