İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı Samsun'a zorunlu iniş yaptı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun'a indi. Uçağın Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçtiği ifade edildi.

İstanbul'dan Tokat'a giden Ajet'e ait yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı.

PİSTİ 2 KEZ PAS GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden Ajet'e ait "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti.

SAMSUN'A ZORUNLU İNİŞ!

Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Samsun'da havalimanına inen uçağın yolcuları otobüs ve taksilerle, kent merkezine götürüldü.

