Terörsüz Türkiye süreci komisyonu ertelendi!

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17'nci toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan askeri uçağın düşmesi nedeniyle ertelendi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı dilendi.

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."