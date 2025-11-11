Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İliç maden faciası davasında ara karar

İliç maden faciası davasında ara karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İliç maden faciası davasında ara karar
Dava, Ara Karar, Tutuklama, Tahliye, Adli Kontrol, Bilirkişi Raporu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan’daki maden faciasına ilişkin davada ara karar açıklandı; iki sanık adli kontrolle tahliye edilirken diğer tutukluların cezaevinde kalmasına hükmedildi. Duruşma, bilirkişi raporuyla ilgili savunmaların tamamlanması için 6 Ocak’a ertelendi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise gelmedi.

Mahkeme heyeti, hazırlanıp dava dosyasına giren 508 sayfalık yeni bilirkişi raporundaki iddialarla ilgili taraflardan savunmalarını istedi.

Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tercüman yardımıyla yaptığı savunmada, hazırlanan raporu yeterince inceleme fırsatı bulamadığını belirterek, ek süre talep etti.

Bilirkişi raporunda, kazanın oluş sebebiyle ilgili güçlü bir nedenin gösterilmediğini iddia eden Iaın Ronald Guılle "Kimin sorumlu olduğu belirlenemeden bu kadar süredir tutukluyum. Ben bu davada günah keçisi olarak seçildiğimi düşünüyorum. Yaşım ve sağlık sorunlarım nedeniyle tutukluluk süremi göz önüne alarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da bilirkişi raporunu yeterince inceleyemediklerini belirterek, rapor hakkında detaylı savunma yapabilmeleri için ek süre, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların bilirkişi raporu hakkında savunma yapabilmeleri için ek süre verilmesini talep etti.

Ayrıca sanıklar yönünden Iaın Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi, müşteki yakınları ve avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde talepte bulundu.

Kısa bir aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuklu bulunan diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MHP'den emekli ve kamu çalışanları maaş zammına ilave talebi! Bu ay ikinci kez istendiİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı! Vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu! İslamabad'daki terör saldırısına kınama geldi - GündemTürkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu!KKTC Başbakanı Ünal Üstel’den Ankara’da güçlü mesaj: Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır - Gündem"Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır""Paraları şoförleri taşıdı" vurgusu! İmamoğlu iddianamesinde 'taşıyıcı zincir' detayı - Gündem"Paraları şoförleri taşıdı" vurgusu!İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı! Vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlanıyor - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı!Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma tarihi belli oldu! Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi - GündemAziz İhsan Aktaş davasında duruşma tarihi netleştiSıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - Gündemİşte Meteoroloji'den il il son tahminler
Sonraki Haber Yükleniyor...