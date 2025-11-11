İliç maden faciası davasında ara karar

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları ile ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise gelmedi.

Mahkeme heyeti, hazırlanıp dava dosyasına giren 508 sayfalık yeni bilirkişi raporundaki iddialarla ilgili taraflardan savunmalarını istedi.

Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tercüman yardımıyla yaptığı savunmada, hazırlanan raporu yeterince inceleme fırsatı bulamadığını belirterek, ek süre talep etti.

Bilirkişi raporunda, kazanın oluş sebebiyle ilgili güçlü bir nedenin gösterilmediğini iddia eden Iaın Ronald Guılle "Kimin sorumlu olduğu belirlenemeden bu kadar süredir tutukluyum. Ben bu davada günah keçisi olarak seçildiğimi düşünüyorum. Yaşım ve sağlık sorunlarım nedeniyle tutukluluk süremi göz önüne alarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da bilirkişi raporunu yeterince inceleyemediklerini belirterek, rapor hakkında detaylı savunma yapabilmeleri için ek süre, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların bilirkişi raporu hakkında savunma yapabilmeleri için ek süre verilmesini talep etti.

Ayrıca sanıklar yönünden Iaın Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi, müşteki yakınları ve avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde talepte bulundu.

Kısa bir aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuklu bulunan diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.