Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İhracatın 3'te 2'si bir ilden! Türkiye'nin üretimde lokomotifi oldular

İhracatın 3'te 2'si bir ilden! Türkiye'nin üretimde lokomotifi oldular

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İhracatın 3&#039;te 2&#039;si bir ilden! Türkiye&#039;nin üretimde lokomotifi oldular
Halı, İhracat, Gaziantep, Türkiye, Sektör, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de makine halısının yüzde 90'ı Gaziantep'te üretiliyor. İhraç edilen her 3 halıdan 2'sinin üretildiği ilimiz, sektörün ülkedeki lokomotifi konumunda bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanvekili Bekir Şahan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen halı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kentteki güçlü kümelenme yapısı, üretim kapasitesi ve tasarım altyapısı sayesinde Gaziantep'in sektörde lider konuma geldiğini dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki halıların yüzde 90'ı Gaziantep'te üretiliyor. İhraç edilen halıların yaklaşık yüzde 70'i de buradan gönderiliyor. Kalan kısmı ise İstanbul gibi diğer illerimizden çıkıyor. Dünyada ender şekilde lider olduğumuz sektörlerden birini yürütüyoruz. Gaziantep'ten 2025'in 10 ayında 1,6 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu. Yıl sonu hedefimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İhracatın 3'te 2'si bir ilden! Türkiye'nin üretimde lokomotifi oldular - 1. Resim

İHRACATIN 3'TE 2'Sİ GAZİANTEP'TEN

Şahan, şu anda ihraç edilen her 3 halıdan 2'sinin Gaziantep’ten gönderildiğini, Türkiye'de üretilen her 10 halıdan 9'unun da yine Gaziantep'te üretildiğini belirtti. Kentteki üretim ve istihdam gücüne dikkat çeken Şahan, şöyle devam etti:

"Burada güçlü bir altyapı olduğu için şu anda dünyada halı sektöründe bir numarayız. Kentte 150-200 üretici firmamız bulunuyor. Gaziantep'in AR-GE, tasarım ve yenilik alanında rakibi yok. Firmalarımız son derece kaliteli halılar üretiyor. Sektörde doğrudan 60 bin, dolaylı olarak 300 bin kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Halılarımızın en çok ihraç edildiği pazar ABD, ihracatın yaklaşık yüzde 25'i buraya yapılıyor."

İhracatın 3'te 2'si bir ilden! Türkiye'nin üretimde lokomotifi oldular - 2. Resim

UCUZ İŞÇİLİKLİ ÜLKELERLE REKABET EDİLİYOR

Pazarda ucuz işçilik nedeniyle rekabet ettikleri ülkeler olduğuna işaret eden Şahan, "Özbekistan, Mısır, Fas, Cezayir, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerle bu nedenle rekabet ediyoruz. Onlarda bizimki gibi bir kümelenme yapısı yok. Şu anda sektörün gücü hala Gaziantep'in elinde. İlerleyen süreçte işçilik maliyetlerinin dolar bazında daha iyileşmesiyle bu sektör Gaziantep'te daha da ileri gidecek" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladı: Futbolu bırakacağımKKTC Başbakanı Ünal Üstel’den Ankara’da güçlü mesaj: Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHP'den emekli ve kamu çalışanları maaş zammına ilave talebi! Bu ay ikinci kez istendi - EkonomiEmekli ve kamu çalışanları için refah payı!Dev banka altın tahminini güncelledi: Gerçekleşirse gram altın fırlayacak! - EkonomiDev banka altın tahminini güncellediTarım ve Orman Bakanlığı ünlü çay firmasını ifşa etti! İnsan sağlığıyla oynuyorlar - EkonomiBakanlık ünlü çay firmasını ifşa etti8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor - Ekonomi8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor2026 yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ankara'daki senaryoları ve maksimum rakamı açıkladı - Ekonomi"2 senaryo var" deyip asgari ücrette rakam verdiBanka fark etmiyor! Kredi kartlarında saat 22.00-06.00 arasında nakit çekimi yapılamayacak - EkonomiBanka fark etmiyor, nakit kısıtlaması geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...