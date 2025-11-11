İhracatın 3'te 2'si bir ilden! Türkiye'nin üretimde lokomotifi oldular

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanvekili Bekir Şahan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen halı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Kentteki güçlü kümelenme yapısı, üretim kapasitesi ve tasarım altyapısı sayesinde Gaziantep'in sektörde lider konuma geldiğini dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki halıların yüzde 90'ı Gaziantep'te üretiliyor. İhraç edilen halıların yaklaşık yüzde 70'i de buradan gönderiliyor. Kalan kısmı ise İstanbul gibi diğer illerimizden çıkıyor. Dünyada ender şekilde lider olduğumuz sektörlerden birini yürütüyoruz. Gaziantep'ten 2025'in 10 ayında 1,6 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki ihracat ise 2,3 milyar dolar oldu. Yıl sonu hedefimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İHRACATIN 3'TE 2'Sİ GAZİANTEP'TEN

Şahan, şu anda ihraç edilen her 3 halıdan 2'sinin Gaziantep’ten gönderildiğini, Türkiye'de üretilen her 10 halıdan 9'unun da yine Gaziantep'te üretildiğini belirtti. Kentteki üretim ve istihdam gücüne dikkat çeken Şahan, şöyle devam etti:

"Burada güçlü bir altyapı olduğu için şu anda dünyada halı sektöründe bir numarayız. Kentte 150-200 üretici firmamız bulunuyor. Gaziantep'in AR-GE, tasarım ve yenilik alanında rakibi yok. Firmalarımız son derece kaliteli halılar üretiyor. Sektörde doğrudan 60 bin, dolaylı olarak 300 bin kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Halılarımızın en çok ihraç edildiği pazar ABD, ihracatın yaklaşık yüzde 25'i buraya yapılıyor."

UCUZ İŞÇİLİKLİ ÜLKELERLE REKABET EDİLİYOR