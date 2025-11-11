Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu! İslamabad'daki terör saldırısına kınama geldi

Türkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu! İslamabad'daki terör saldırısına kınama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Pakistan&#039;a &#039;dayanışma&#039; vurgusu! İslamabad&#039;daki terör saldırısına kınama geldi
Türkiye, Pakistan, Terör Saldırısı, İslamabad, Dışişleri Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu! İslamabad'daki terör saldırısına kınama geldi - 1. Resim

TÜRKİYE-PAKİSTAN DAYANIŞMASI

Açıklamada, İslamabad'da meydana gelen terör saldırısının güçlü biçimde kınandığı vurgulanarak, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan’la dayanışmasını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu! İslamabad'daki terör saldırısına kınama geldi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel’den Ankara’da güçlü mesaj: Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel’den Ankara’da güçlü mesaj: Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır - Gündem"Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır""Paraları şoförleri taşıdı" vurgusu! İmamoğlu iddianamesinde 'taşıyıcı zincir' detayı - Gündem"Paraları şoförleri taşıdı" vurgusu!İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı! Vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlanıyor - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı!İliç maden faciası davasında ara karar - Gündemİliç maden faciası davasında ara kararAziz İhsan Aktaş davasında duruşma tarihi belli oldu! Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi - GündemAziz İhsan Aktaş davasında duruşma tarihi netleştiSıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - Gündemİşte Meteoroloji'den il il son tahminler
Sonraki Haber Yükleniyor...