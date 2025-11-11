Türkiye'den Pakistan'a 'dayanışma' vurgusu! İslamabad'daki terör saldırısına kınama geldi
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.
TÜRKİYE-PAKİSTAN DAYANIŞMASI
Açıklamada, İslamabad'da meydana gelen terör saldırısının güçlü biçimde kınandığı vurgulanarak, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan’la dayanışmasını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
