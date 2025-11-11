KKTC Başbakanı Ünal Üstel’den Ankara’da güçlü mesaj: Türkiye-KKTC bağı yaşamsaldır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Ankara temaslarında Türkiye ile KKTC arasındaki bağın “diplomatik değil, yaşamsal bir kardeşlik ilişkisi” olduğunu vurguladı. KKTC’nin iç güvenliği ve kalkınmasına yönelik projelerin hızla ilerlediğini belirterek 2026’nın “refahın en yüksek seviyeye çıkacağı yıl” olacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından konuştu.

Ankara'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Üstel, "Bu topraklara her geldiğimizde bir kez daha görüyoruz ki Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağ, yalnızca diplomatik bağ değil, bir gönül ve kardeşlik bağıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, sıradan iki devletin ilişkisi değildir." diye konuştu.

"Bu bağlar, ortak bir tarihe, sarsılmaz bir kardeşliğe ve güçlü bir gelecek vizyonuna dayanır." diyen Üstel, "Bizler tek milletin kardeş iki devletiyiz. Zaman zaman bu ilişkileri sadece finansal bir işbirliği gibi göstermeye çalışanlar olabilir. Oysa bizim ilişkimiz finansal değil, yaşamsaldır. Bu ilişki tarihten, kardeşlikten ve ortak milli hedeflerden beslenen bir birlikteliktir ve kimse bu bağları bozamaz, koparamaz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ve Türkiye'nin desteğine değinen Üstel, birkaç gün sonra Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünü kutlayacaklarını dile getirdi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ KKTC DEMEK"

Üstel, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün daha da güçlendiğini, bölgede ve dünyada küresel aktör haline geldiğini vurgulayarak, "Bizler çok iyi biliyoruz ki güçlü Türkiye demek, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Büyüyen ekonomisi, gelişen teknolojisi, üretimi, yerli sanayisi ve dünya ile yarışan milli savunma kabiliyetiyle Türkiye, Kıbrıs Türk halkı için büyük bir şanstır, güvendir ve gelecek umududur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile yaptıkları verimli görüşmelerde, KKTC halkının refahına, huzuruna, güvenliğine ve ülkesinin kalkınmasına yönelik son derece önemli konuları ele aldıklarını aktaran Üstel, en önemli konu başlıklarından birinin KKTC'deki iç güvenlik meseleleri olduğunu söyledi.

Üstel, Türkiye ile yürürlükte olan güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde KKTC'nin iç güvenliğini daha da güçlendirmek için ülkeye girişler konusunda ek tedbirler alınması ve etkin denetim mekanizmalarının uygulanması yönünde işbirliğini artırmaya kararlı olduklarını bildirdi.

İki ülkenin işbirliğiyle vatandaşların güvenliğini ve huzurunu bozacak hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını çizen Üstel, görüşmelerde devam eden ve yeni başlayacak projeleri de gözden geçirme fırsatı bulduklarını belirtti.

"HEDEFİMİZ, ALTYAPISI GÜÇLÜ VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR KKTC"

Üstel, hastaneler, yol projeleri, dijital dönüşüm, eğitim, tarım, hayvancılık, sanayi ve iş dünyası dahil her alanda projeleri ayrıntılı biçimde ele aldıklarını kaydederek, "Hedefimiz açıktır. Altyapısı güçlü, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip, refah seviyesi yükselmiş, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşadığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etmektir." dedi.

Halkın önceliklerine göre projelerin şekillendiğini ve Türkiye'nin kaynak, bilgi ve deneyim sağladığını aktaran Üstel, her yatırım ve projenin KKTC halkına doğrudan etki ettiğini, ülkeyi daha güçlü, üretken ve müreffeh bir geleceğe taşıdığını söyledi.

Üstel, son 4 yılda imzalanan her protokolde uygulanma oranının yüzde 90'ları bulduğuna dikkati çekerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istikrarla çalışan bir hükümet, Türkiye'de ise işi yarım bırakmayan, her detayı yakından takip eden bir hükümet ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz vardı. Bu vesileyle gösterdiği ilgi, samimiyet ve katkıları için Sayın Yılmaz'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan görüşmelerde siyasi istikrarın önemini bir kez daha vurguladıklarını kaydeden Üstel, istikrarın reformlar, projeler ve kalkınma için en temel şart olduğunu dile getirdi.

Üstel, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Bizim dünümüz birdir, geleceğimiz de birdir. Biz biriz, diriyiz ve birlikte güçlü bir milletiz. 2026, projelerin tamamlandığı, ekonominin ayağa kalktığı, halkın refah seviyesine, son 5 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı bir yıl olacaktır." diye konuştu.