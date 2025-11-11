Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev banka altın tahminini güncelledi: Gerçekleşirse gram altın fırlayacak!

Dev banka altın tahminini güncelledi: Gerçekleşirse gram altın fırlayacak!

Dev banka altın tahminini güncelledi: Gerçekleşirse gram altın fırlayacak!
Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, artan siyasi ve finansal belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların altına yöneldiğini belirterek ons fiyatının 4.700 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka ayrıca 2025 ve 2026 yıllarının, 2011’den bu yana altına olan talebin en yüksek seviyeye ulaşabileceği dönemler olacağını öngördü.

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltti. UBS strateji ekibi, Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğinde yayımladığı notta, “ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesi risk iştahını desteklese bile, altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Senato’nun bütçe oylamasındaki belirsizlikler ve gelecek yıl muhtemel yeni kapanma riskinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

BELİRSİZLİK ALTINI GÜÇLENDİRECEK

Raporda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamındaki tarifelerin yasallığıyla ilgili vereceği kararın piyasalar üzerindeki risk algısını artıracağına dikkat çekildi. UBS, bu belirsizliğin altına yönelik talebi güçlendirmeye devam edeceğini savundu.

UBS, artan devlet borçları ve para birimlerinin değer kaybı endişelerinin de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar olduğunu belirtti.

EN YÜKSEK TALEP

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, eylül çeyreğinde altına yönelik küresel talep rekor seviyeye ulaştı. Yatırım akışları ve merkez bankalarının güçlü alımları, altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini güçlendiriyor.

Banka, 2025 ve 2026 yıllarının, 2011’den bu yana altına olan talebin en yüksek seviyeye ulaşabileceği dönemler olacağını öngörüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

4148 dolar seviyesinin üzerini gören altının ons fiyatı şu sıralar 4110 dolardan işlem görüyor.

Yurt içi piyasalarda altının gramı 5622 TL'den alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da gram altın 5837 TL'den satılıyor.

