Altın yeni güne hızlı başladı! Gram 50 liradan fazla yükseldi, işte güncel fiyatlar

Altın yeni güne hızlı başladı! Gram 50 liradan fazla yükseldi, işte güncel fiyatlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın, Gram Altın, Çeyrek Altın, Cumhuriyet Altını, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün günü 5 bin 334 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı. 50 liradan fazla değer kazanan gram altın 5 bin 389 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın  9 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 241 liradan satılıyor. 

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla 5 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 

Çeyrek altın 9 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 241 liradan satılıyor. Altının onsu yeni işlem gününde 3 bin 994 dolardan işlem görüyor.

Altın yeni güne hızlı başladı! Gram 50 liradan fazla yükseldi, işte güncel fiyatlar - 1. Resim

PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI 

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Altın yeni güne hızlı başladı! Gram 50 liradan fazla yükseldi, işte güncel fiyatlar - 2. Resim

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

