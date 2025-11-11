Banka fark etmiyor! Kredi kartlarında bu saatlerde nakit çekimi yapılamayacak
Son zamanlarda banka hesapları ve kredi kartları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Buna göre banka fark etmeden tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.
Kredi kartı limitleri ve harcamalardaki artış son zamanlarda dolandırıcıların bu alana yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldı.
KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMİNE KISITLAMA
Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyor. Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle BDDK, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.
TELEFONUNDA NFC OLMAYAN ÇEKEMEYECEK
Saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerine söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylama zorunluluğu getirildi. Söz konusu işlem ise yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Sözcü'de yer alan habere göre telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.