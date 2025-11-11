Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Banka fark etmiyor! Kredi kartlarında bu saatlerde nakit çekimi yapılamayacak

Banka fark etmiyor! Kredi kartlarında bu saatlerde nakit çekimi yapılamayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda banka hesapları ve kredi kartları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Buna göre banka fark etmeden tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.

Kredi kartı limitleri ve harcamalardaki artış son zamanlarda dolandırıcıların bu alana yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldı. 

KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMİNE KISITLAMA

Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyor. Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle BDDK, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi. 

Banka fark etmiyor! Kredi kartlarında bu saatlerde nakit çekimi yapılamayacak - 1. Resim

TELEFONUNDA NFC OLMAYAN ÇEKEMEYECEK

Saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerine söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylama zorunluluğu getirildi. Söz konusu işlem ise yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Sözcü'de yer alan habere göre telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tel Aviv itiraf etti: Türkiye artık dünya lideri! SİHA gücü karşısında duramayızErtuğrul Çetin'den 'bahis' açıklaması: Yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gabar'da petrol üretimi zirveye çıktı! Yıllık katkısı 2 milyar dolar - EkonomiÜretim zirvede, ekonomiye nefes aldırıyor250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? İhtiyaç kredisi talebinde dikkat çeken artış! - Ekonomi250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu?'500 bin konut' hamlesinin ardından… Kiralarda bir ilk yaşanıyor! İşte en ucuz şehirler - EkonomiKiralarda bir ilk! İşte en ucuz şehirler10 ayda en çok satan SUV araçlar: Markada Volkswagen, modelde Tesla... - Ekonomi10 ayda en çok satan SUV araçlar belli olduAltın fiyatlarında yükseliş hızlandı! JP Morgan’dan yeni hedef geldi - EkonomiAltın fiyatlarında yükseliş hızlandı!Etiket cambazlığı... Önce bindirip sonra indiriyorlar, fiyat geçmişini de görelim! - EkonomiEtiket cambazlığı... Fiyat geçmişini de görelim!
Sonraki Haber Yükleniyor...