Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji&#039;den il il son tahminler
Hava Durumu, Meteoroloji, Sıcaklık, Yağış, İl İl Tahmin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek, birçok bölgede yağış etkisini gösterecek. İşte il il son hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine kademeli olarak düşeceğini duyurdu. Buna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği ifade ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 1. Resim

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞ GELİYOR

Yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Antalya'nın doğusu ile hafif olmak üzere Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevreleri yağışlı geçecek.

Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 2. Resim

METEOROLOJİ'DEN İL İL SON TAHMİNLER

Hafta sonu ise havanın yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminleri:

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 3. Resim

13 KASIM 2025 PERŞEMBE

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 4. Resim

14 KASIM 2025 CUMA 

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 5. Resim

15 KASIM 2025 CUMARTESİ

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 6. Resim

16 KASIM 2025 PAZAR

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor! İşte Meteoroloji'den il il son tahminler - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye süreci komisyonu ertelendi!Trump-Putin zirvesi olacak mı? Rus Bakan Lavrov'dan açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörsüz Türkiye süreci komisyonu ertelendi! - GündemTerörsüz Türkiye süreci komisyonu ertelendi!İddianamede çarpıcı ayrıntı: Para kuleleri görüntüleri “ilk örgüt izi” - GündemPara kuleleri görüntüleri “ilk örgüt izi”Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü! Uçak kazasına ilişkin bilgi aldı - GündemFidan, Gürcistanlı mevkidaşından kazaya ilişkin bilgi aldıİstanbul'dan kalkan yolcu uçağı Samsun'a zorunlu iniş yaptı! - Gündemİstanbul'dan kalkan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptıKocaeli'deki parfüm dolum tesisi yangında yeni gelişme: Belediye başkan yardımcısı ile 4 kişi açığa alındı! - GündemBelediye başkan yardımcısı ile 4 kişi açığa alındıOtizmli Veysel’den acı haber! Cansız bedeni bulundu - GündemOtizmli Veysel'in cansız bedenine ulaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...