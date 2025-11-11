Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor

8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu&#039;yu ihya ediyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde kivi hasadı başladı. Vali Muammer Erol, üreticilere erken hasattan kaçınma çağrısı yaparken, bu yıl 6 bin 500 tonluk rekolteyle kentin ekonomisine 520 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde kivi hasadı başladı. Sezonun ilk hasadına Vali Muammer Erol, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Belediye Başkanı Medet Sipahi ve tarım yetkilileri katıldı.

ERKEN HASAT UYARISI YAPILDI

Hasat etkinliğinde konuşan Vali Muammer Erol, 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisinin marka değerine dikkat çekerek, “Üreticilerimiz, Ordu kivisini tam olgunlaştıktan sonra toplamalı. Erken hasat, ürünün kalitesine ve pazar değerine zarar verir.” dedi.

8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor - 1. Resim

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise son yıllarda kentte modern kivi bahçelerinin kurulduğunu belirtti. Ay, “Yaklaşık bin dekar yeni bahçe kurularak üretim alanı 4 bin dekara çıktı. Bu yıl 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Üretimle ekonomiye yaklaşık 520 milyon lira katkı sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Kivi üreticisi İbrahim Yeşilyurt da 8 dönümlük bahçesinde her yıl ortalama 25 ton ürün elde ettiğini söyledi.

8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor - 2. Resim

Programda Vali Erol ve beraberindekiler, üreticilerle birlikte kivi hasadı yaptı.

