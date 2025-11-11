8 dönümden 25 ton hasat ediliyor! Modern kivi Ordu'yu ihya ediyor

Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde kivi hasadı başladı. Sezonun ilk hasadına Vali Muammer Erol, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Belediye Başkanı Medet Sipahi ve tarım yetkilileri katıldı.

Hasat etkinliğinde konuşan Vali Muammer Erol, 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisinin marka değerine dikkat çekerek, “Üreticilerimiz, Ordu kivisini tam olgunlaştıktan sonra toplamalı. Erken hasat, ürünün kalitesine ve pazar değerine zarar verir.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise son yıllarda kentte modern kivi bahçelerinin kurulduğunu belirtti. Ay, “Yaklaşık bin dekar yeni bahçe kurularak üretim alanı 4 bin dekara çıktı. Bu yıl 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Üretimle ekonomiye yaklaşık 520 milyon lira katkı sağlanacak.” ifadelerini kullandı.