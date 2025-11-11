Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ukrayna cephelerinde kabus! Birinci Dünya Savaşı'nda görülen ölümcül hastalık yeniden hortladı

Ukrayna cephelerinde kabus! Birinci Dünya Savaşı'nda görülen ölümcül hastalık yeniden hortladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ukrayna cephelerinde kabus! Birinci Dünya Savaşı&#039;nda görülen ölümcül hastalık yeniden hortladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın cephelerinde 'gazlı kangren' adı verilen Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ölümcül bir enfeksiyon ortaya çıktı. Uzmanlar, yaralı askerlerin tahliyesindeki gecikmeler sebebiyle enfeksiyonun hızla yayıldığını belirterek, böylesi bir durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmediğini vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ölümcül ‘gazlı kangren enfeksiyonu’ Ukrayna cephelerinde yeniden hortladı. 
Uzmanlar savaşın zorlu koşullarının ve özellikle yaralı askerlerin tahliyesindeki gecikmelerin söz konusu enfeksiyona zemin hazırladığını belirtiyor.

GÜNLERCE TEDAVİ EDİLEMİYOR

Sağlık ekipleri, hava saldırısı ve insansız hava araçları tehdidi altında çalışırken, çoğu zaman yaralıları bulundukları bölgeden günlerce tahliye edemiyorlar. Bu da yaraların iltihap kapmasına ve kas dokusunun hızla çürümesine neden oluyor.

Ukrayna cephelerinde kabus! Birinci Dünya Savaşı'nda görülen ölümcül hastalık yeniden hortladı - 1. Resim

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ GÖRÜLMEDİ 

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan Ukraynalı bir doktor, "Böylesine uzun tahliye gecikmeleri muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedi. Artık daha önce hiç karşılaşmadığımız patolojilerle mücadele ediyoruz." dedi.

King’s College’dan Dr. Lindsay Edwards, gazlı kangrenin tedavisinin en gelişmiş hastanelerde bile zor olduğunu vurgulayarak, "Cerrahi temizlik ve yüksek doz antibiyotik gerekiyor, ama savaş koşullarında bu çoğu zaman imkânsız." ifadelerinde bulundu. 

Ukrayna cephelerinde kabus! Birinci Dünya Savaşı'nda görülen ölümcül hastalık yeniden hortladı - 2. Resim

The Telegraph’a göre Ukrayna’daki durum, Birinci Dünya Savaşı’ndaki siper koşullarına benziyor. O dönemde binlerce asker aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

GAZLI KANGREN NEDİR?

Gazlı kangren, Clostridium bakterisinin neden olduğu ağır bir kas enfeksiyonu. Bu bakteri, oksijensiz ortamda hızla çoğalıyor ve deri altında gaz kabarcıkları oluşturarak dokuyu yok ediyor. Belirtileri arasında şiddetli ağrı, şişme, cilt renginde koyulaşma ve deri altında "çıtırdayan" sesler yer alıyor. Normal kangren yavaş ilerlerken, gazlı kangren saatler içinde ölümcül hale gelebiliyor. Tedavi edilmezse, ölüm oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başkent Elektrik duyurdu! 11 Kasım Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? Birçok ilçe karanlığa gömüldüYeşilyurt’ta hedef turizmde canlanma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'da korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var - DünyaPakistan'd korkutan patlama! Çok sayıda yaralı varPutin ölümcül hastalığın pençesinde mi? Dünya bu kareleri konuşuyor! - DünyaPutin ölümcül hastalığın pençesinde mi?Trump, Türkiye’yi Orta Doğu barışının merkezine koydu! "Erdoğan büyük bir lider!” - DünyaTrump, Türkiye’yi barışın merkezine koydu!Ünlü kripto para milyoneri ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu! Detaylar kan dondurdu - DünyaÜnlü milyarder ve eşi parçalanmış halde bulunduTeleskoplar kilitlendi: 3I/ATLAS patladı mı, sinyal mi gönderdi? - DünyaTeleskoplar kilitlendi: 3I/ATLAS sinyal mi gönderdi?Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama! - DünyaBaşkentte art arda bombalar patladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...