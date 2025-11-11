Ukrayna cephelerinde kabus! Birinci Dünya Savaşı'nda görülen ölümcül hastalık yeniden hortladı

Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ölümcül ‘gazlı kangren enfeksiyonu’ Ukrayna cephelerinde yeniden hortladı.

Uzmanlar savaşın zorlu koşullarının ve özellikle yaralı askerlerin tahliyesindeki gecikmelerin söz konusu enfeksiyona zemin hazırladığını belirtiyor.

GÜNLERCE TEDAVİ EDİLEMİYOR

Sağlık ekipleri, hava saldırısı ve insansız hava araçları tehdidi altında çalışırken, çoğu zaman yaralıları bulundukları bölgeden günlerce tahliye edemiyorlar. Bu da yaraların iltihap kapmasına ve kas dokusunun hızla çürümesine neden oluyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ GÖRÜLMEDİ

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan Ukraynalı bir doktor, "Böylesine uzun tahliye gecikmeleri muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedi. Artık daha önce hiç karşılaşmadığımız patolojilerle mücadele ediyoruz." dedi.

King’s College’dan Dr. Lindsay Edwards, gazlı kangrenin tedavisinin en gelişmiş hastanelerde bile zor olduğunu vurgulayarak, "Cerrahi temizlik ve yüksek doz antibiyotik gerekiyor, ama savaş koşullarında bu çoğu zaman imkânsız." ifadelerinde bulundu.

The Telegraph’a göre Ukrayna’daki durum, Birinci Dünya Savaşı’ndaki siper koşullarına benziyor. O dönemde binlerce asker aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

GAZLI KANGREN NEDİR?

Gazlı kangren, Clostridium bakterisinin neden olduğu ağır bir kas enfeksiyonu. Bu bakteri, oksijensiz ortamda hızla çoğalıyor ve deri altında gaz kabarcıkları oluşturarak dokuyu yok ediyor. Belirtileri arasında şiddetli ağrı, şişme, cilt renginde koyulaşma ve deri altında "çıtırdayan" sesler yer alıyor. Normal kangren yavaş ilerlerken, gazlı kangren saatler içinde ölümcül hale gelebiliyor. Tedavi edilmezse, ölüm oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşıyor.