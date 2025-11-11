Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Huriye Helvacı'nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun'dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu

- Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman ölü bulundu. Huriye Helvacı'yı arama çalışmalar devam ederken Müge Anlı'nın programında konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan enişte Mustafa Uzun “Huriye Helvacı ile 23 Ekim'de samimi olduk, 12 gün boyunca görüştük” itirafında bulundu. Yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından ekipler harekete geçti, Uzun’un evinde kadavra köpekleri ile arama çalışmasına başlandı.

43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım’da Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden kayboldu. Minik Osman'ın cansız bedeni bulundu.

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 1. Resim

Müge Anlı’nın programına konuk olan baba Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce kendisiyle herhangi bir tartışma yaşamadığını belirterek, “Kimliği hep yanındaydı. Telefonu yanında, evden çocuk için bisküvi alıyor ve gidiyor. 10 gün oldu” dedi.

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 1. Resim

“HURİYE HELVACI İLE 12 GÜN BOYUNCA KONUŞTUK”

Öte yandan Huriye Helvacı’nın eski kayınbiraderinin eşi (eniştesi) Mustafa Uzun ile kaybolmadan önce telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Uzun, Müge Anlı’nın programında “Huriye Helvacı ile 23 Ekim'de samimi olduk, 12 gün boyunca görüştük” itirafında bulundu. Ayrıca canlı yayında çarpıcı açıklamalar da yaptı. 

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 2. Resim

“BEN SADECE ONU DİNLİYORDUM”

Mustafa Uzun açıklamasında “Huriye’nin eşiyle ailesel problemleri vardı. Teselliye ihtiyacı vardı. O anlatıyordu, ben dinliyordum. Huriye’den hoşlanmadım. Erkekler ona Facebook’tan arkadaşlık istekleri gönderiyordu. Ben sadece onu dinliyordum. İçindeki acısını anlatıyordu” dedi.

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 3. Resim

“EŞİ İŞE GİTTİĞİ ZAMAN BENİ ARIYORDU”

Müge Anlı’nın “Sen boşanmışsın. Aileden uzaklaşmışsın. Huriye ile nasıl görüşmeye başladın?” sorusuna ise “Annemler her sene gelirler köye. Geçen ay İstanbul’a gideceklerdi. Onları yolcu etmeye gittim. Huriye Hanım ve çocuğu da oradaydı. Orada denk geldiler. Konuşmamız orada başladı. Telefonlarımızı alıp verdik” cevabını verdi.

Sözlerinin devamında ise “Yakınlığı o istedi. Telefon numarasını o istedi. Ben de verdim. O beni arıyordu. Bayram Bey (eşi) işe gittiği zaman o zaman denk getiriyordu. O ev işleriyle ilgilenirken benimle konuşuyordu. Bana içini döküyordu” şeklinde konuştu.

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 4. Resim

“KAYBOLDUĞU GÜN DE BENİ ARADI”

Müge Anlı, Mustafa Uzun'a “Pazar günü kaybolduğu gün senin yanına geldi mi?” diye sordu. Bunun üzerine Uzun “Hayır benim yanıma gelmedi. Beni aradı. Şarjım azdı. Niyeti bana gelmekti, yolu bulamadı. Onları bulmak için yola çıktım. Benim şarjım bitti. Onları aramaya yöneldim. Bir iki mahalle arasına girdim. Eve gidip telefonumu şarja taktım. Biraz uzandım. Huriye Helvacı’nın 5 yaşındaki oğlu Osman beni aradı. ‘Sen ne biçim adamsın’ dedi ve kapadı. Sonra ben jandarma gelince kaybolduklarını öğrendim” açıklamasında bulundu.

KADAVRA KÖPEKLERİ EVİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Mustafa Uzun’un dikkat çeken açıklamalarının ardından ekipler harekete geçti. Müge Anlı programda Uzun’un evinde ve yakınlarında kadavra köpekleri ile arama çalışması başlatıldığını duyurdu.

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 5. Resim

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 6. Resim

Huriye Helvacı’nın kaybında eski enişte Mustafa Uzun’dan çarpıcı itiraf! Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
