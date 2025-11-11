'500 bin konut' hamlesinin ardından… Kiralarda bir ilk yaşanıyor! İşte en ucuz şehirler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de enflasyonla mücadele sürerken, konut alanında da arz yönlü tedbirler devreye alınıyor. Bu kapsamda ilk detayları geçen ay belli olan “81 ilde 500 bin sosyal konut” hamlesi için başvurular dün başladı. 100 bin adedi İstanbul’da, 30 bin 823 adedi Ankara’da, 21 bin 20 adedi İzmir’de olmak üzere Türkiye’nin her ilinde yapılacak sosyal konutlara, 19 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Tapuda kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan, hane halkı geliri İstanbul için 145 bin TL ve diğer iller için 127 bin TL’nin altında bulunan, 18 yaşını dolduran ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olan herkes “Yüzyılın Konut Projesi” için katılım sağlayabilecek.

FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI

Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimariye uygun tasarlanacak. Devlet güvencesiyle %10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

PAHALILIĞA ÇÖZÜM

“Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye’de son yıllarda konut fiyatları ve kiralarda yaşanan yükselişe de çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Piyasadaki son rakamlara bakıldığında ise, projenin konuşulmaya başlandığı ekim ayında Türkiye genelinde ortalama kira fiyatında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

KİRALARDA GERİLEME

Endeksa verilerine göre Türkiye’de eylülde 230 TL olan ortalama metrekare kiralık konut fiyatı, ekimde 229 TL’ye geriledi. Son 5 yıllık verilere bakıldığında ilk defa Türkiye’de ortalama kira fiyatında, sınırlı da olsa düşüş gözlemlendi.

Son 1 yıllık süreçte Türkiye’de ortalama kiralar %28,76 oranında artarken, ülke genelinde ortalama kira tutarı Ekim 2025’te 24 bin 923 TL olarak ölçüldü.

KİRASI EN DÜŞÜK 15 İL

Ekim 2025’te ortalama kiraların en düşük olduğu 15 il ise şöyle sıralanıyor:

1-Kilis: 9 bin 951 TL

2-Aksaray: 11 bin 146 TL

3-Muş: 11 bin 182 TL

4-Kars: 11 bin 853 TL

5-Hakkari: 12 bin 657 TL

6-Bayburt: 12 bin 698 TL

7-Isparta: 13 bin 549 TL

8-Bitlis: 13 bin 657 TL

9-Mardin: 13 bin 985 TL

10-Burdur: 14 bin 257 TL

11-Adıyaman: 14 bin 758 TL

12-Kütahya: 14 bin 777 TL

13-Osmaniye: 14 bin 810 TL

14-Yozgat: 14 bin 902 TL

15-Elâzığ: 14 bin 928 TL

Söz konusu illerin kira tutarlarının 15 bin TL altında olması da dikkatlerden kaçmadı. Sektör temsilcileri, uygun ödeme şartları ile sunulan konut arzının artması halinde, fiyatlarda da düzeltmenin devam edebileceğini öngörüyor.