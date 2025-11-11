11 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı merak ediliyor! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

11 Kasım Salı günü Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gelen duyurularla beraber detaylar netleşti. Şebeke yenileme çalışmaları, ana isale hattı ve yoğun kullanıma bağlı depo seviyesi düşüşleri nedeniyle Başkent'in birçok ilçesinde su akışında ciddi aksamalar yaşanıyor.

Etimesgut'un bazı mahallelerde 24 saate kadar sürebileceği bildirilen kesinti, vatandaşları tedbir almayı tavsiye ediliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Kahramankazan ve Kızılcahamam'da planlanan saatler itibarıyla suların gelebileceği beklenirken, Etimesgut ve Keçiören gibi yoğun kullanımla depo seviyesi düşen bölgelerde basınç düşüklüklerinin ve kesintilerin gün boyu sürebileceği bilgisi verildi.

ASKİ'nin 11 Kasım 2025 tarihli duyurulara göre, su kesintisi yaşanan bölgeler şunlardır;