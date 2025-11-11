Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanya'da otel odasında Rus kadın ölü bulundu

Alanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otel odasında konaklayan 63 yaşındaki Rus uyruklu Natalia Baryluk, odasında ölü bulundu. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Baryluk’un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. 

Alanya’da otel odasında Rus kadın ölü bulundu - 1. Resim

HABER ALINAMADI

Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan 63 yaşındaki Rus uyruklu Natalia Baryluk'tan haber alamayan otel görevlileri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Odaya giren ekipler, Baryluk'un hareketsiz şekilde yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 63 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otelde yaptığı çalışmaların ardından Baryluk'un cansız bedeni, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

