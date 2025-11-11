Elazığ seferber oldu! Otizmli Veysel'i ne gören var ne duyan

Elazığ’da geçen hafta kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları yedinci gününde de sürüyor.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

AFAD, PAK, UMKE, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler, arama alanını genişleterek hem karadan hem de termal dronlarla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte personel sayısı artırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

HİÇ BİR İZ YOK

Polat, “Dün 40 kilometrelik alanı taradık. Dronlar da 13 dönümlük bölgeyi yukarıdan inceledi ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bugün bahçeler, özel mülkler, havuzlar ve kuyular tek tek kontrol ediliyor. Dün gelen birkaç ihbarı değerlendirdik fakat sonuç alamadık. Şu anda jandarma, emniyet, milli eğitim, kara yolları, belediye ve gönüllülerimizle tek vücut halinde çalışıyoruz.” dedi.

Polat, ayrıca Diyarbakır ve Malatya’dan getirilen termal dronların gece aramalarında kullanıldığını, askeri İHA’ların da sıcaklık tespitleriyle çalışmalara destek verdiğini aktardı.

Ekiplerin Veysel’e ulaşmak için bölgedeki arama çalışmalarını aralıksız sürdüğü bildirildi.