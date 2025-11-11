Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Furkan Bölükbaşı, 'Cumhurbaşkanına suikast' suçundan gözaltına alındı

Furkan Bölükbaşı, 'Cumhurbaşkanına suikast' suçundan gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Furkan Bölükbaşı, &#039;Cumhurbaşkanına suikast&#039; suçundan gözaltına alındı
Gündem Haberleri

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşım sonrası, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

FURKAN BÖLÜKBAŞI GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI NE YAZMIŞTI?

Bölükbaşı önceki gün, bir sosyal medya kullanıcısının, "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımına cevap verip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

Bölükbaşı'nın, yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

