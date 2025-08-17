Furkan Bölükbaşı kimdir, nereli? Twitter hesabı erişime kapatıldı

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Furkan Bölükbaşı’nın hesabına erişim engeli getirildi. Hesabın erişime kapatılma sebebi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok. Bölükbaşı da konuya dair bir bilgilendirmede bulunmadı. Furkan Bölükbaşı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Furkan Bölükbaşı hakkında araştırılan soruların cevapları...

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Bölükbaşı 30 Eylül 1988'de Ankara'da doğdu. Bölükbaşı'nın aslen Trabzonlu ve Çerkez olduğu biliniyor. Şimdilerde 37 yaşında olan Bölükbaşı çocukluğunu Ankara'da geçirdi. İlk ve ortaöğretiminin ardından liseyi Kırıkkale Fen Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun oldu.

FURKAN BÖLÜKBAŞI NE İŞ YAPAR?

2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini de sürdürdü. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Furkan Bölükbaşı, özellikle Twitter'da yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu, dün akşam ise hesabına erişim engeli getirildi. Sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.