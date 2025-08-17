Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Furkan Bölükbaşı kimdir, nereli? Twitter hesabı erişime kapatıldı

- Güncelleme:
Furkan Bölükbaşı’nın, sosyal medya platformu X’teki (eski adı ile Twitter) hesabına erişim engeli getirildi. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, bu gelişme sosyal medyada çok konuşuldu. İnternette ise şu sıralar en çok aratılan isimlerin başında Furkan Bölükbaşı geliyor. Peki Furkan Bölükbaşı kimdir, aslen nerelidir? İşte detaylar...

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Furkan Bölükbaşı’nın hesabına erişim engeli getirildi. Hesabın erişime kapatılma sebebi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok. Bölükbaşı da konuya dair bir bilgilendirmede bulunmadı. Furkan Bölükbaşı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Furkan Bölükbaşı hakkında araştırılan soruların cevapları... 

Furkan Bölükbaşı kimdir, nereli? Twitter hesabı erişime kapatıldı - 1. Resim

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Bölükbaşı 30 Eylül 1988'de Ankara'da doğdu. Bölükbaşı'nın aslen Trabzonlu ve Çerkez olduğu biliniyor. Şimdilerde 37 yaşında olan Bölükbaşı çocukluğunu Ankara'da geçirdi. İlk ve ortaöğretiminin ardından liseyi Kırıkkale Fen Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun  oldu. 

Furkan Bölükbaşı kimdir, nereli? Twitter hesabı erişime kapatıldı - 2. Resim

FURKAN BÖLÜKBAŞI NE İŞ YAPAR?

2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini de sürdürdü. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. 

Furkan Bölükbaşı, özellikle Twitter'da yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu, dün akşam ise hesabına erişim engeli getirildi. Sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı. 

