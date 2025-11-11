Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir Belediyesi'nde grev! Binlerce işçi mağdur edildi

İzmir Belediyesi'nde grev! Binlerce işçi mağdur edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde çalışan binlerce işçi, üç aydır alamadıkları sosyal hakları için oturma eylemi başlattı. Genel-İş Sendikası, belediyeye “ödemeler için takvim açıklayın” çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları için oturma eylemine başladı. 

BELEDİYENİN ÖNÜNDE PANKART AÇTILAR

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya gelen işçiler, "Sabır taştı, işçi susmayacak, biriken ödemeler yapılsın" yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı. İşçiler daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına kadar yürüdü.

 

BİNLERCE ÇALIŞAN MAĞDUR

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketlerdeki 23 bin işçinin 3 aydır sosyal haklarını alamadığını belirtti.

Belediyenin, bazı şirketlerdeki çalışanların fazla mesai ücretlerini ödeyerek diğer çalışanların haklarını görmezden geldiğini savunan Gül, bu durumun iş barışını zedelediğine işaret etti.

Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyor, alın teri döküyoruz ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Daha da vahimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yıllardır çalışan arkadaşlarımız, farklı birimlerden şirketlere aktarılıp 'havuz' adı altında yaklaşık 300 kişi ücretsiz izne çıkarılmış, maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkum edilmiştir. Biz emekçiler bunu hak etmiyoruz, asla ve asla kabul etmiyoruz."

Gül, soruna çözüm bulunması için diyalog kapısını her zaman açık tuttuklarını ancak bu süreçte gerekli adımların atılmadığını kaydetti.

Alacakları için sabırla bekleyen emekçilerin borçlarının büyüdüğünü anlatan Gül, "Kredi kartlarımız, kredilerimiz, faturalarımız ödenemez hale geldi. Biz emekçiler olarak taleplerimizi yineliyoruz. Şirkete iade edilen arkadaşlarımız bir an önce işbaşı yaptırılsın. Biz sadaka değil, hak ettiğimiz ücretleri istiyoruz. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için derhal bir ödeme takvimi belirlensin. Aksi halde bu Cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından belediye binası önünde bir süre oturan işçiler, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önüne yürüyerek eylemlerini burada sürdürdü.

