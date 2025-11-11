Bahçeli "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek" deyip konuştu: Adım adım sona yaklaşıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Atatürk'ü anarak başlayan Bahçeli, "O bedeniyle fani ruhuyla baki olduğunun farkındaydı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacak, saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde de sona yaklaşıldığını söyleyen Bahçeli, "Ne yaparsanız yapın, Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek. Karşı gelenler itiraf etsin: Terör bitsin mi bitmesin mi? Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak sorumluluktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir. Kocaeli Valiliğinin ve Kocaeli Müftülüğü'nün almış olduğu karar doğrultusunda ülke genelindeki camilerde Atatürk'ü anma programı mucibinde Mevlidi Şerif okutulmasını takdir ve şükranla karşılıyor hem valimizi hem de müftümüzü tebrik ediyoruz. Atatürk olmasaydı kulaklarımız ezan yerine ne duyardı. O bedeniyle fani ruhuyla baki olduğunun farkındaydı. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacak, saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır.

Atatürk'ü, dava ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum.

Hep dedik yine diyoruz, sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan, sağlıklı ve sahici bir hedef koyulmadan büyük keşifler gerçekleşemez. Amacımız gönül kazanmaktır.

"HAKKIMIZDA TEK SÖZ SAHİBİ TÜRK MİLLETİ"

Biz ne yapacağını, neye ulaşacağını bilen bu doğrultuda mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız. MHP'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan tanımlanamaz.

Milletimizi ne diyorsa sözümüz o'dur. Hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milleti.

Aklımıza estiğimiz gibi davranmadığımız bilinmelidir. Anadolu her şeyin şahididir. MHP de milletimizin derdine derman olmak için vatanın tüm satındadır.

Dün itibarıyla 'Hayırlı günler komşum' ziyaretlerini 81 ilimizde gerçekleştirdik. Bu tempoya ancak 'maşallah' denir.

Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir.

Türkiye ile Azerbaycan'ın bağları sağlam ve köklüdür. Stratejik ortaklık rahatsız etmektedir.

İsrail'in bölgedeki oyunlarını duymadığımızı kimse zannetmesin. Türkiye izlediği politikayla öncü rol üstlenmektedir. Gazze'ye ulaşması gereken yardımlar engellenmektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ELEŞTİRENLERE SERT CEVAP

Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölge hedefimiz en büyük kozumuz olacaktır. Bize yönelik "Sen olmuşsun İmralı, siz varken PKK'ya gerek yok" diyen devrilmiş aslan yavrusuna diyecek çok şey var ama söyleyene bakıyorum adam mı diye! İki durumda da karşımda da ciddiye alacağım insan sureti kesinlikle göremiyorum. Bilen bilir bu tiplerin içindekileri. Ne yaparsanız yapın, Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek.

Karşı gelenler itiraf etsin: Terör bitsin mi bitmesin mi?

Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak sorumluluktur.

Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir. Bizimle milliyetçilik konusunda boy ölçüşenlere diyorum ki: Bu terazi o kadar sikleti çekemez.