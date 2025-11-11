Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı'yla aranan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce kayıplara karılan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı arama çalışmaları son olarak akarsu ve bataklıklarda yoğunlaşmıştı.

Bugün acı haber geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni buldu. Cansız bedenin, Köseali Köyü civarında uçurumun kenarında bulunduğu öğrenildi.

Haberi, Müge Anlı'nın programında alan baba Bayram Helvacı gözyaşlarına boğuldu. Baba yayından alınırken Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

VALİLİK ACI HABERİ DOĞRULADI

Kastamonu Valiliği de acı haberi doğruladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir."

ENİŞTEDEN ÇARPICI İTİRAF

Öte yandan Huriye Helvacı’nın eski kayınbiraderinin eşi (eniştesi) Mustafa Uzun ile kaybolmadan önce telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmış, "Huriye Helvacı ile 23 Ekim'de samimi olduk, 12 gün boyunca görüştük." itirafında bulunmuştu.

Ekipler, kayıp anneyi bulmak için Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yürütüyor.