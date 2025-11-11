Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Acun Ilıcalı duyurdu: Serhan Onat Survivor 2026 kadrosunda

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni isimlerden biri daha netleşti. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, yarışmanın ünlüler kadrosunda yer alacak oyuncu Serhan Onat’ı sosyal medya hesabından duyurdu, “Kendisine gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Survivor 2026 için geri sayım başladı. İzleyiciler, yeni sezonun yarışmacılarını merakla beklerken, Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden ünlü isimleri tek tek açıkladı. Ünlüler kadrosunda Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre gibi isimler resmileşti.

Ilıcalı, yaptığı son paylaşımda kadroya beşinci ünlünün dahil olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, ünlü oyuncu Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda yarışacak. 

Ilıcalı son paylaşımında, “Sevgili Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994’te İzmit, Kocaeli’de doğdu ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Boyu yaklaşık 1,83 metre olan Onat, tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde aktif olarak rol alıyor. İlk çıkışını “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Murad karakteriyle yaptı ve sonrasında “Kuruluş: Osman”da Aybars, “Akıncı” ve “Dokuz Oğuz” dizilerinde önemli roller üstlendi.

Çocuk yaşta tiyatro ve dansa ilgi göstermeye başlayan Onat’ın hobileri arasında deniz, yelken ve doğa bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

